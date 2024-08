Prazo para complementação de inscrições do Fies começa hoje (31) Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 31/07/2024 - 17h27 (Atualizado em 01/08/2024 - 01h48 ) ‌



O prazo para a complementação das inscrições do Fies inicia hoje (31). Essa etapa se aplica aos candidatos que participaram dos processos seletivos no segundo semestre do ano passado ou no primeiro semestre deste ano e foram pré-selecionados. Os candidatos devem confirmar seus dados para continuar o processo. O Fies é um programa de financiamento estudantil que oferece empréstimos com juros a estudantes universitários de baixa renda.

