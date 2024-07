Prazo para cadastramento de famílias para Auxílio Reconstrução é prorrogado no RS Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 29/07/2024 - 16h15 (Atualizado em 30/07/2024 - 01h41 ) ‌



O governo federal prorrogou o prazo para que prefeituras do Rio Grande do Sul cadastrem famílias com direito ao Auxílio Reconstrução. O novo prazo vai até o dia 31 de outubro. Um total de 444 cidades teve situação de emergência ou estado de calamidade reconhecidos. Até o momento, 151 municípios não realizaram o cadastro das vítimas. O valor do auxílio é de R$ 5.100 por família que reside em áreas afetadas. Mais de 350 mil pessoas já receberam o benefício.

