Prazo final para transferência de detentos de Araranguá termina nesta terça-feira
23/07/2024 - 08h11 (Atualizado em 24/07/2024 - 01h37 )



Nesta terça-feira (23) é o prazo final para a transferência de detentos do Presídio Regional de Araranguá para outras unidades prisionais do estado. Este prazo já havia sido prorrogado após o descumprimento da data anterior. A repórter Rachel Schneider traz detalhes ao vivo de Criciúma, explicando as razões para a transferência, as unidades que irão receber os detentos e as medidas tomadas para garantir a segurança e eficiência do processo.

