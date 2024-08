Prática de exercícios no frio tem benefícios, mas é preciso ter cautela Aclr|Do canal Record Interior RJ no YouTube 12/08/2024 - 09h37 (Atualizado em 13/08/2024 - 01h17 ) ‌



Durante o inverno, muitas pessoas tendem a reduzir a atividade física por conta do clima frio e o aumento do consumo de alimentos mais calóricos. Os especialistas alertam que o treino regular nesta época do ano ajuda a manter a forma física, mas também é importante seguir orientação profissional.

