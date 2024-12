Praia Clube enfrenta o atual campeão SESI-SP em busca da classificação na Superliga Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 07/12/2024 - 13h07 (Atualizado em 08/12/2024 - 01h22 ) twitter

Hoje, no UTC, acontece a partida pela Superliga Masculina de Vôlei entre Praia Clube e SESI-SP. A competição, que segue até março de 2025, é a principal do calendário nacional e reúne 12 equipes. O SESI-SP, atual campeão, entra em quadra com uma campanha instável, vindo de quatro derrotas consecutivas. Já o Praia Clube vem de vitória sobre o Suzano Vôlei, destacando-se com um desempenho sólido, apesar de algumas oscilações.

Este jogo tem importância extra para o Praia, que se prepara para o Mundial de Clubes, que acontecerá em Uberlândia, na Arena Sabiazinho. A partida também é crucial para a classificação da Superliga, onde o Praia ocupa o 4º lugar. A competição tem gerado grande disputa, com o Cruzeiro liderando, seguido de Minas, e times como Campinas e Praia com boas campanhas.

