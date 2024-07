Praça Tiradentes será interditada a partir desta sexta-feira em Xanxerê

Aclr |Do canal Programa SC no Ar no YouTube

Alto contraste

A+

A-

A principal praça de Xanxerê, a Praça Tiradentes, será interditada a partir desta sexta-feira (28) para a realização de obras. O repórter Geovan Petry traz as informações sobre o motivo da interdição e os detalhes das melhorias planejadas para o espaço. Além disso, ele destaca outro projeto de infraestrutura na região: o Aeroporto de Pinhalzinho vai receber investimentos do governo do estado para passar por reformas. Confira as atualizações sobre esses importantes projetos de infraestrutura no Oeste catarinense e entenda como eles impactarão a comunidade local.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.