PP debate parceria com o governo de Jorginho Mello em encontro estadual Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 20/11/2024 - 11h16 (Atualizado em 21/11/2024 - 01h15 )

O Partido Progressista (PP) realizou um importante encontro estadual em Santa Catarina, onde os membros discutiram a relação com o governo de Jorginho Mello. O encontro teve como objetivo alinhar estratégias e reforçar os compromissos do partido com as políticas públicas estaduais. Durante o evento, foram debatidos temas como o desenvolvimento econômico, investimentos em infraestrutura e ações sociais que busquem atender as necessidades da população catarinense. A parceria entre o PP e o governo estadual foi destacada como fundamental para a implementação de projetos que visam o crescimento do Estado. O encontro também serviu para fortalecer a base de apoio do governo, reunindo lideranças políticas e representantes do partido que alinharam suas posições para os próximos desafios políticos e administrativos.

