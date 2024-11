Postos de Midas: Deputado Estadual de Campos é alvo de operação da Polícia Federal. Deputado nega. Aclr|Do canal Record Interior RJ no YouTube 15/10/2024 - 11h12 (Atualizado em 16/10/2024 - 01h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Operação da Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão em várias cidades do estado do rio e no interior do Rio, como São João da Barra, Campos, com o objetivo de apurar a prática dos crimes de organização criminosa, fraudes em licitações, corrupção ativa e passiva, peculato, lavagem de capitais e outros. Veja as atualizações.

#rjrecord #alexandretadeu #recordtvinteriorrj

#credibilidade #informacao #telejornalismo #noticia #entrevista #postodegasolina #policiafederal #deputadoestadual #camposdosgoytacazes #opeçãopolicial #ministeriopublico #receitafederal #justiça #investigação #denuncia

https://www.instagram.com/recordtvinteriorrj

‌



https://www.facebook.com/recordtvinteriorrj

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.