Poste de energia fica danificado após motorista embriagado sofrer acidente | Balanço Geral Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 05/08/2024 - 15h29 (Atualizado em 06/08/2024 - 02h02 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Um homem perdeu o controle do carro que dirigia e colidiu com um poste no bairro Morada Nova, neste domingo (4), em Uberlândia. O poste quase caiu, ficando pendurado apenas pelos fios.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o condutor havia ingerido bebida alcoólica, a ponto de não se lembrar de como ocorreu a colisão com a estrutura de concreto, que teve a base danificada.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Veja Mais AQUI:

Publicidade

👉 https://www.youtube.com/watch?v=rYoTR76sjqk

👉 https://www.youtube.com/watch?v=HEloU7HrudE

Publicidade

👉 https://www.youtube.com/watch?v=c5EyKpd7vxE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Publicidade

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

#tvparanaiba #grupoparanaiba #Uberlândia #poste #embriagado

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.