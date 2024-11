Posso Completar: diagnóstico precoce do câncer de próstata é fundamental Aclr|Do canal Programa Ver Mais Blumenau no YouTube 01/11/2024 - 16h45 (Atualizado em 02/11/2024 - 01h18 ) twitter

O câncer de próstata é o segundo tipo mais comum entre os homens no Brasil e, com a chegada do Novembro Azul, a importância da prevenção ganha ainda mais destaque. A oncologista clínica, Carini Dagnoni, comenta mais sobre a importância do exame.

