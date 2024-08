Posição correta para dormir ajuda a prevenir dores nas costas Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 01/08/2024 - 12h22 (Atualizado em 02/08/2024 - 01h34 ) ‌



Dormir na posição correta é essencial para evitar dores nas costas e garantir uma boa noite de sono. A posição lateral, com um travesseiro entre as pernas, é considerada a melhor para manter a coluna em uma posição neutra, prevenindo desconfortos. Já dormir de barriga para baixo pode causar problemas na cervical. Enquanto de barriga para cima pode levar à apneia obstrutiva do sono. Cada pessoa deve considerar sua condição física ao escolher a melhor posição, mas a postura lateral é uma aposta segura para muitos. Além disso, manter um ambiente adequado para o sono, como um quarto escuro e arejado, é fundamental para melhorar a qualidade do descanso.

