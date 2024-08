Pós-enchentes: bombeiros de todo o país participam de encontro Aclr|Do canal Record RS no YouTube 28/08/2024 - 10h14 (Atualizado em 29/08/2024 - 01h33 ) ‌



Os bombeiros gaúchos e de todo o país, que trabalharam durante as enchentes do estado, fazem um encontro na serra, depois da operação unificada. O foco é discutir as necessidades pra eventuais fenômenos climáticos.

