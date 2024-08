Pós-enchente: veículos abandonados representam riscos à saúde Aclr|Do canal Record RS no YouTube 09/08/2024 - 10h00 (Atualizado em 10/08/2024 - 01h35 ) ‌



Durante a tragédia climática de maio, milhares de veículos foram perdidos no Rio Grande do Sul. O destino desses automóveis precisa ser adequado devido aos riscos ambientais. Na capital, um centro de desmanche desmonta e comercializa peças, além de reciclar as sucatas.

