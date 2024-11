Pós-enchente: mercadeiros otimistas com vendas de fim de ano Aclr|Do canal Record RS no YouTube 06/11/2024 - 10h35 (Atualizado em 07/11/2024 - 01h48 ) twitter

Foi reaberta a última loja do Mercado Público de Porto Alegre que seguia em obras após a enchente de maio. Seis meses depois da tragédia, o clima entre os comerciantes ainda é de retomada e de otimismo com as vendas de fim de ano.

