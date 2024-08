Portos catarinenses são alvo de megaoperação contra tráfico de drogas Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 14/08/2024 - 08h22 (Atualizado em 15/08/2024 - 01h21 ) ‌



Uma megaoperação nacional contra o tráfico internacional de drogas cumpriu mandados em cinco cidades catarinenses, com foco em portos estratégicos na região. Entre as cidades envolvidas está Itapoá, localizada na região Norte do estado, onde as autoridades concentraram esforços para desmantelar redes criminosas atuando no transporte de entorpecentes. A repórter Isabela Corrêa traz os detalhes ao vivo, com informações sobre as prisões, apreensões e o impacto desta operação na luta contra o tráfico internacional de drogas.

