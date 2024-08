Porto de Santos é o único do Brasil na lista dos 100 maiores do mundo Aclr|Do canal Record News no YouTube 15/08/2024 - 17h15 (Atualizado em 16/08/2024 - 01h02 ) ‌



O Brasil tem apenas um entre os 100 maiores portos do mundo: o porto de Santos, que ocupa o 40º lugar no ranking. Com 7,8 milhões de metros quadrados, o porto de santos tem 38 terminais marítimos e retroportuários. Em 2022, foram quase 5 milhões de containers movimentados. Entre as principais cargas operadas no porto, estão as de soja, açúcar e produtos químicos. A China domina o ranking, com quatro dos cinco maiores portos do mundo.

