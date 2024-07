Porto de Itajaí volta a movimentar contêineres em Julho

Aclr |Do canal Programa SC no Ar no YouTube

Após 14 meses de paralisação, o Porto de Itajaí está pronto para retomar a movimentação de contêineres, impulsionando expectativas de crescimento econômico e expansão em diversos setores da cidade. A repórter Greici Siezemel traz todos os detalhes sobre como essa retomada pode impactar positivamente a economia local, destacando as perspectivas para os próximos meses e as medidas adotadas para garantir uma operação segura e eficiente. Saiba mais sobre os preparativos e as projeções para o desenvolvimento econômico de Itajaí com essa retomada crucial para o porto.

