Porto de Itajaí recebe a maior embarcação da história

No último fim de semana, o Porto de Itajaí fez história ao receber a maior embarcação já atracada em seu terminal. Este evento notável não só atraiu a atenção dos visitantes locais, mas também destacou a capacidade e importância do porto na movimentação de cargas no Brasil. A repórter Juliana Senne traz todos os detalhes sobre essa impressionante chegada, incluindo informações sobre as especificações do navio, a repercussão no setor logístico e o impacto esperado para a economia da região. Com esta novidade, o Porto de Itajaí reafirma seu papel estratégico no comércio internacional e na logística marítima.

