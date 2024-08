Porto de Itajaí pede R$ 25 milhões para quitação de dívida com dragagem Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 16/08/2024 - 20h01 (Atualizado em 17/08/2024 - 01h26 ) ‌



O Porto de Itajaí enfrenta uma dívida de R$ 35 milhões com a empresa responsável pela dragagem do canal de acesso. Para solucionar parte dessa dívida, o porto está solicitando R$ 25 milhões à Portonave. Pedro Mariano traz todos os detalhes sobre essa situação financeira crítica e as implicações para o retorno das atividades do porto. Confira.

