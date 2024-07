Porto Alegre: marinha segue operação na região das ilhas Aclr|Do canal Record RS no YouTube 17/07/2024 - 09h54 (Atualizado em 18/07/2024 - 01h30 ) ‌



Mais de dois meses após a enchente que atingiu Porto Alegre, o trabalho de reconstrução das casas e das ruas continua na região das ilhas da capital. Desde o início da tragédia, em maio, a marinha do brasil atua no local auxiliando os moradores. A operação iniciou com os resgates, e segue até hoje no trabalho de limpeza, deslocamento, e distribuição de donativos.

