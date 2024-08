Porto Alegre: mais de 100 pessoas caem em golpe de escola de teatro Aclr|Do canal Record RS no YouTube 30/08/2024 - 10h32 (Atualizado em 31/08/2024 - 01h40 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Mais de cem pessoas caíram em um golpe de uma escola de teatro em Porto Alegre. As vítimas são crianças, adolescentes e idosos. As abordagens aconteciam nas ruas no centro e nas redes sociais. Prometiam uma grande produção, que teria lançamento internacional e nada disto acontecia.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.