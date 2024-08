Porto Alegre: graxains do mato aparecem em praça da capital Aclr|Do canal Record RS no YouTube 30/08/2024 - 10h30 (Atualizado em 31/08/2024 - 01h39 ) ‌



Graxains do mato estão aparecendo no entorno de uma praça no bairro Jardim Sabará, na zona norte de Porto Alegre. Segundo moradores, os animais procuram por alimentos nos lixos.

