Porto alegre e região metropolitana: radar vai emitir alertas climáticos em tempo real
14/08/2024 - 10h32 (Atualizado em 15/08/2024 - 01h34 )



O novo radar meteorológico do Rio Grande do Sul, passa por uma fase de testes na capital. O equipamento com tecnologia de ponta, vai emitir alertas mais precisos para a Defesa Civil e capacitar a gestão de desastres no estado.

