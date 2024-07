Porto Alegre despede-se de Péricles Druck, fundador de Jurerê Internacional

Aclr |Do canal Programa ND Notícias no YouTube

Alto contraste

A+

A-

O corpo do renomado empresário Péricles de Freitas Druck, fundador do icônico bairro Jurerê Internacional, foi sepultado nesta segunda-feira (24) em Porto Alegre. Péricles, aos 83 anos, faleceu na capital gaúcha após uma batalha contra um câncer de pâncreas. Reconhecido como um empreendedor visionário, ele deixou um marcante legado no mercado imobiliário de luxo do Brasil. A reportagem de Suzan Rodrigues traz detalhes emocionantes sobre a despedida e o impacto de Péricles Druck na comunidade e no setor imobiliário nacional. Confira.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.