Portal ND+ inicia série de debates com candidatos a prefeito nesta quinta-feira
27/08/2024 - 10h18 (Atualizado em 28/08/2024 - 01h43 )



A partir desta quinta-feira, o Portal ND+ dará início a uma série de debates ao vivo com os candidatos a prefeito das principais cidades de Santa Catarina. Essa série de debates proporcionará aos eleitores uma oportunidade única de conhecer melhor as propostas e visões dos candidatos para as próximas eleições municipais. O jornalista Gabriel Prada trará todos os detalhes sobre os encontros e como acompanhar as discussões. Não perca a chance de ficar bem informado sobre as opções para a liderança das suas cidades.

