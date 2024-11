Por onde anda Jéssica? Jovem de 33 anos segue desaparecida | Cidade Alerta Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 23/10/2024 - 07h50 (Atualizado em 24/10/2024 - 02h32 ) twitter

Jéssica Alves de Matos, 33 anos, foi vista pela última vez no bairro Jardim Canaã, em Uberlândia, no dia 19 de outubro de 2024. Segundo informações da família, Jéssica saiu de sua residência por volta das 13h, dizendo que iria até sua casa na Avenida Jericó. Posteriormente, foi vista por uma vizinha por volta das 23h, vestindo um vestido preto. Desde então, ela não retornou, e sua família não conseguiu mais contato com ela. O desaparecimento foi registrado pela mãe de Jéssica, Maria Alves de Souza, que procurou a unidade de polícia local.

De acordo com familiares, Jéssica apresentava um quadro depressivo e fazia uso de medicação para dormir. Nilvet, irmã de Jéssica, informou que, embora ela tivesse o hábito de sair aos fins de semana, nunca havia desaparecido dessa maneira, sem dar notícias. A moto de Jéssica foi encontrada dentro de sua casa, sugerindo que ela saiu a pé. Até o momento, o celular dela não dá sinal e não recebe mensagens ou ligações. A família segue em busca de informações que possam ajudar a localizá-la.

