Aclr |Do canal Record RS no YouTube

‌



A+

A-

Uma mulher vítima de ataque do ex está vivendo em outra cidade para fugir da violência, enquanto o agressor segue livre. O crime aconteceu no bairro Partenon, na zona leste de Porto Alegre. A nossa reportagem conversou com a família da jovem, que está revoltada com tudo o que aconteceu.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.