Popular obra de Giuseppe Verdi será apresentada nos dias 4, 6 e 8, com entrada gratuita
03/09/2024 - 15h03 (Atualizado em 04/09/2024 - 01h33 )



O 4º Festival de Ópera de Joinville chega ao seu grandioso final com a montagem de 'Rigoletto', uma das obras mais icônicas do compositor Giuseppe Verdi. Este festival promete encantar o público com três apresentações gratuitas que contarão com um elenco de estrelas nacionais e uma orquestra de 27 músicos. 'Rigoletto' é conhecida por suas poderosas emoções e grandiosas composições, e esta será uma oportunidade imperdível para os amantes da ópera desfrutarem de uma experiência única e memorável. Não perca a chance de vivenciar uma noite de música e drama em um dos eventos culturais mais esperados da cidade.

