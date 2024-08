População ajuda mulher que teve compras furtadas por motorista de aplicativo | Cidade Alerta Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 02/08/2024 - 14h20 (Atualizado em 03/08/2024 - 01h51 ) ‌



Motoristas de aplicativo ajudaram, nesta quinta-feira (1°), uma mulher de 41 anos que teve as compras levadas por outro motorista no fim da tarde desta quarta-feira (31), no bairro Monte Hebron, em Uberlândia.

Por meio de um grupo em um aplicativo de mensagens, um dos profissionais sugeriu de fazer uma vaquinha, comprar alimentos e levar até a mulher. Os motoristas de aplicativo arrecadaram doações e entregaram para a mulher que trabalha como empregada doméstica. Além dos motoristas, outros cidadãos se sensibilizaram e ajudaram a mulher.

A empresa responsável pelo aplicativo de transportes se manifestou por meio de nota e afirmou que a conta do homem que furtou os mantimentos da mulher foi suspensa e que está em disposição das autoridades para colaborar, nos termos da lei.

A Polícia Civil (PC) iniciou as investigações que localizaram o carro, bem como o proprietário e o motorista, que compareceu à delegacia e prestou o depoimento. A PC continua investigando o caso.

