Ponto extra de vacinação no Terminal Central de Uberlândia soma mais de 9 mil doses aplicadas
20/07/2024 - 12h56 (Atualizado em 21/07/2024 - 01h19 )



O Ponto Extra de Vacinação da Secretaria Municipal de Saúde no Terminal Central de Uberlândia tem se mostrado um grande sucesso, com mais de 9 mil doses aplicadas desde sua abertura em 27 de maio. A alta procura da população pelo local, que se tornou o ponto de maior demanda por vacinas na cidade, levou à extensão de seu funcionamento, inicialmente previsto para até o dia 15 de junho.

Entre as vacinas mais procuradas estão a da gripe, com mais de 4,7 mil doses aplicadas, seguida pela da Covid-19, com mais de 1,3 mil aplicações. A vacina dupla adulto, que protege contra difteria e tétano, também teve grande procura, com mais de 800 pessoas imunizadas.

