Pontilhão da BR-365 continua sendo um pesadelo para motoristas | Fala Povo

O pontilhão da linha férrea que corta a BR-365, próximo ao Parque do Sabiá, tem sido um problema recorrente para motoristas e para a infraestrutura local. Com uma altura de apenas 4,5 metros, o local está abaixo do padrão exigido pela legislação vigente, que estipula 5,5 metros de altura para pontilhões em rodovias federais. Isso tem causado constantes acidentes e congestionamentos, especialmente com veículos de carga que ficam presos na passagem, interrompendo o fluxo da rodovia por horas. Apesar de ser um problema identificado há mais de dez anos, nenhuma solução definitiva foi implementada até o momento.

Em resposta à situação, o Ministério Público Federal (MPF) moveu uma ação contra o DNIT e a VLI, concessionária responsável pela linha férrea, cobrando melhorias urgentes. O MPF exige que a VLI realize intervenções para rebaixar a rodovia no trecho do pontilhão e que o DNIT tome as medidas necessárias para adequar a altura à norma de segurança. Em 2015, foi realizada uma reforma no local, mas ela não resolveu o problema de forma definitiva. Para a solução a longo prazo, o rebaixamento da rodovia em 1 metro seria a alternativa mais eficaz, embora envolva custos e tempo de obra.

O ponto crítico se mantém, gerando riscos para motoristas e continuando a ser um desafio para as autoridades responsáveis. A expectativa é que, com a pressão do MPF, sejam finalmente tomadas providências que resolvam o problema e garantam maior segurança no trânsito da região.

