Pontes Feliciano Sodré e Márcio Corrêa, em Cabo Frio, oferecem riscos à população

Em Cabo Frio, as duas pontes da cidade tem sido alvo de reclamações da população. Quem usa a ponte Feliciano Sodré e Márcio Corrêa, afirma que as péssimas condições do local oferecem insegurança para ciclistas e pedestres que trafegam pelas estruturas.

