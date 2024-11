Ponte Heriberto Hulse vai ficar fechada nesta segunda-feira para instalação de atração de Natalina Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 25/11/2024 - 10h16 (Atualizado em 26/11/2024 - 01h17 ) twitter

A edição deve focar em informações claras sobre o fechamento da ponte, com imagens da região afetada e da movimentação dos motoristas ao redor. Mostre a ponte em questão e destaque a área onde a atração natalina será instalada. Insira gráficos ou mapas simples explicando os desvio e as alternativas para os motoristas. O vídeo também pode incluir uma fala ao vivo com a repórter Rachel Schneider, detalhando os horários de fechamento e reabertura e o impacto no trânsito.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.