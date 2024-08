Ponte congela em Goiás após temperaturas muito baixas atingirem a região Aclr|Do canal Record News no YouTube 12/08/2024 - 21h00 (Atualizado em 13/08/2024 - 01h04 ) ‌



Uma ponte em Goiás foi coberta por gelo. No vídeo, é possível ver o parapeito da ponte, que é de madeira, coberto pelo gelo. O piso, onde os carros passam, também aparece parcialmente congelado. A cidade de Chapadão do Céu, onde fica a ponte, não conta com aferição metereológica mas, fica a 162 km de Jataí, que marcou 2°C.

