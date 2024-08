Ponte Colombo Salles terá bloqueios parciais para remoção de passarelas Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 28/08/2024 - 19h54 (Atualizado em 29/08/2024 - 01h19 ) ‌



Na noite desta quarta-feira, 28 de agosto, será iniciado o trabalho de remoção das passarelas de blocos de concreto na Ponte Colombo Salles, em Florianópolis. As intervenções fazem parte de um acordo judicial firmado em maio do ano passado entre a Secretaria de Infraestrutura do Estado e o Ministério Público Estadual. As obras começam com bloqueios parciais diários, afetando o tráfego na região. Motoristas devem estar atentos às sinalizações e mudanças no trânsito.

