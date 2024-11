Pomerode reformula estrutura do maior ovo de Páscoa decorado do mundo para Osterfest 2025 Aclr|Do canal Programa Ver Mais Blumenau no YouTube 28/11/2024 - 16h37 (Atualizado em 29/11/2024 - 01h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Após seis anos com a mesma estrutura, o maior ovo de Páscoa decorado do mundo terá estrutura em aço refeita do zero.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.