Poluição em canal de Rio das Ostras

Aclr |Do canal Record Interior RJ no YouTube

‌



A+

A-

O Canal de Medeiros, em Rio das Ostras, é um importante corpo hídrico. Atualmente recebe as águas pluviais da cidade, mas o local virou um grande problema de saúde pública. O despejo de esgoto in natura no canal é cada vez mais frequente.

#esgotoinnatura #poluicaodecanais #rios #canaldemedeiros

#balancogeralinteriorrj #anapaulafarias #recordtvinteriorrj

#credibilidade #informacao #telejornalismo #noticia #entrevista

Publicidade

https://www.instagram.com/recordtvinteriorrj

https://www.facebook.com/recordtvinteriorrj

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.