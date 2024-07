Policial suspeito de matar carteiro segue preso em São Paulo, mas pode ser transferido para a Bahia

Aclr |Do canal Fala Brasil no YouTube

Um policial militar foi preso no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Ele é suspeito de ter executado um carteiro no extremo sul da Bahia. Ele teria dívidas com agiotas. Nailson de Oliveira Moura foi capturado pela Polícia Federal após desembarcar do voo que partiu de Porto Seguro. O acusado negou envolvimento no crime. A operação contou com a união das polícias baiana e paulista para localizar o foragido e efetuar sua prisão. Nailson permanece detido em São Paulo aguardando decisão sobre possível transferência para a Bahia.

