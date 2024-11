Policial salva criança de atropelamento por trem na Califórnia Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 31/10/2024 - 10h52 (Atualizado em 01/11/2024 - 01h12 ) twitter

Um policial de folga salvou uma criança que estava prestes a ser atropelada por um trem. O agente correu e retirou a criança do chão antes que o trem chegasse. A mãe da criança também conseguiu resgatar seu segundo filho que estava no banco de trás do carro preso nos trilhos. O caso ocorreu na Califórnia, Estados Unidos.

