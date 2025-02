Policial sai de casa e atira em bandido que assaltou mulher em SP Aclr|Do canal Balanço Geral no YouTube 17/02/2025 - 10h13 (Atualizado em 18/02/2025 - 01h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um assaltante armado com uma faca surpreendeu uma mulher ao atravessar a rua. Um policial militar que estava observando a cena, esperou a vítima se afastar e então disparou contra o suspeito. O bandido foi atingido e caiu no chão. O policial o prendeu e encontrou vários celulares de outras vítimas na posse dele. A condição de saúde do suspeito não foi divulgada.

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app

Nosso Whatsapp: https://balancogeraltarde.r7.com/whatsapp

e https://balancogeralmanha.r7.com/whatsapp

‌



Inscreva-se no canal Balanço Geral: http://r7.com/KKyb

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Facebook: https://www.facebook.com/BalancoGeral/

Instagram: https://www.instagram.com/balancogeral/

‌



Twitter: https://twitter.com/balancogeral

Site oficial: https://recordtv.r7.com/balanco-geral

#BalançoGeralManhã #BalançoGeral #HoraDaVenenosa

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.