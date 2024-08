Policial reencontra bebê após auxiliar no parto em rodovia de São Paulo Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 12/08/2024 - 12h18 (Atualizado em 13/08/2024 - 01h38 ) ‌



O Hoje em Dia presta homenagem a Benjamin, um bebê que nasceu em circunstâncias inesperadas no meio de uma rodovia, com a ajuda crucial de um policial militar de São Paulo. O incidente ocorreu há mais de 10 dias, mas foi somente neste fim de semana, durante as celebrações do Dia dos Pais, que o PM e a família de Benjamin se reencontraram, compartilhando um momento de pura emoção.

