Policial penal acusado de estupro em presídio de Uberlândia vai a julgamento | Cidade Alerta Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 25/10/2024 - 07h31 (Atualizado em 26/10/2024 - 02h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ontem, por volta das 14h, começou a audiência de um caso de grande repercussão abordado em abril pelo Cidade Alerta Minas. Um policial penal está sendo investigado por suspeita de estupro de uma ex-detenta, Camila Cordeiro dos Santos, que alega ter sofrido abusos sexuais no presídio Professor João Pimenta da Veiga, em Uberlândia, durante o ano de 2021. Os abusos teriam ocorrido em novembro e dezembro daquele ano, em pelo menos três ocasiões, na presença da colega de cela, que também teria sido vítima de violência sexual.

Segundo a investigação do Ministério Público, o policial, que exercia a função de vice-líder da equipe, assumiu o papel de coordenador de bloco durante as férias do titular e teria se aproveitado da posição para cometer os abusos. Em dezembro de 2021, Camila registrou a primeira denúncia contra ele, que foi relatada como violação sexual mediante fraude, após a descoberta de uma corrente de ouro, um panetone e uma carta de quatro páginas na cela da vítima. A carta, supostamente escrita pelo policial, revelaria detalhes pessoais e justificativas para o envolvimento com a detenta.

A direção do presídio abriu um processo administrativo para apurar as acusações, incluindo a entrega de itens proibidos e o uso inadequado de uniforme durante o plantão. No entanto, as supostas retaliações contra as vítimas teriam continuado mesmo após o afastamento do investigado, o que levou à transferência das detentas para outra unidade prisional da região em 2022. O Ministério Público denunciou o policial por estupro, e a defesa da vítima busca responsabilizar outros envolvidos no caso, que deve seguir para julgamento ainda este ano.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

‌



Veja Mais AQUI:

👉 https://www.youtube.com/watch?v=MPjGUsLU72c

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=MoGCwuY0t_0

👉 https://www.youtube.com/watch?v=EDyc_gp0lH0

‌



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba #uberlandia

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.