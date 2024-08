Policial morre em tentativa de assalto na Baixada Fluminense, no Rio Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 21/08/2024 - 18h20 (Atualizado em 24/08/2024 - 02h02 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Na noite da última segunda (20), um policial militar morreu em uma tentativa de assalto na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. A vítima é o soldado Saint Clair Ferreira Santos, que reagiu após ser abordado em Nilópolis. Ao menos 12 tiros foram disparados contra o carro do agente, que chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

‌



Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

‌



#JornaldaRecord #Jornalismo #RECORD

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.