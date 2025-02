Policial morre após complicações em transplante capilar Aclr|Do canal Balanço Geral no YouTube 14/02/2025 - 09h16 (Atualizado em 15/02/2025 - 01h06 ) twitter

Wesley Marques dos Santos, 32 anos, escrivão da Polícia Civil recentemente nomeado, morreu após sofrer uma parada cardíaca durante transplante capilar em uma clínica na Bela Vista, na região central de São Paulo. Apesar de reanimado no local e internado por cinco dias, ele não resistiu. O caso foi registrado como morte súbita e está sob investigação. O médico responsável afirmou que todos os exames necessários foram realizados e que sua clínica possui as autorizações adequadas, destacando sua especialização no procedimento. Médicos de outra clínica também tentaram salvá-lo.

