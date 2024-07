Aclr |Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube

Uma policial militar no Planalto Norte foi crucial ao salvar a vida de um bebê de apenas cinco dias que engasgou com leite materno. Com a criança já com a pele roxa, a policial forneceu instruções vitais por telefone, ajudando a mãe desesperada a realizar os primeiros socorros. O repórter Edinei Wassoaski traz todos os detalhes dessa emocionante história de resgate.

