Policial militar morre em operação no Rio de Janeiro

Aclr |Do canal Fala Brasil no YouTube

‌



A+

A-

Um sargento da Polícia Militar morreu, na manhã deste domingo (7), durante uma operação na Comunidade da Lagartixa, na zona norte do Rio. A operação visava impedir a invasão de uma facção criminosa na comunidade. O sargento Mauro Batista dos Santos, de 42 anos, foi atingido com um tiro de fuzil na cabeça no meio do confronto. Ele foi socorrido no Hospital Estadual Carlos Chagas, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Outras cinco pessoas também morreram durante essa operação.

Nosso Whatsapp: https://falabrasil.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Fala Brasil: http://r7.com/ZOTL

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Publicidade

Facebook: https://www.facebook.com/falabrasil/

Instagram: https://www.instagram.com/fala_brasil/

Publicidade

Twitter: https://twitter.com/fala_brasil

Site oficial: https://recordtv.r7.com/fala-brasil

#FalaBrasil #MarianaGodoy #EduardoRibeiro

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.