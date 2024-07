Policial militar de folga reage a tentativa de assalto e mata suspeito no Rio Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 25/07/2024 - 11h46 (Atualizado em 26/07/2024 - 01h12 ) ‌



Um policial militar de folga reagiu a uma tentativa de assalto e matou um suspeito em Vila Valqueire, zona oeste do Rio de Janeiro. O agente tinha acabado de almoçar em um restaurante com a mulher e a filha, de 10 anos, quando foi abordado na calçada. O homem armado anunciou o assalto e o policial reagiu saltando sobre ele. Durante a briga, o PM sacou a arma e baleou o suspeito, que morreu no local. A delegacia de homicídios investiga o caso.

