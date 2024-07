Policial militar atira na boca de motociclista durante abordagem em GO

Aclr |Do canal Hoje em Dia no YouTube

Em Goiânia, um motociclista foi baleado na boca durante uma abordagem policial. O rapaz está internado em estado grave no Hospital de Caldas Novas com ferimentos internos. A polícia abriu um procedimento administrativo para apurar a conduta do agente envolvido. Segundo relatos policiais, o motociclista teria avançado contra os agentes após ser solicitado a parar suas manobras arriscadas perto de uma festa junina. Imagens do incidente estão sendo utilizadas nas investigações para esclarecer os fatos.

