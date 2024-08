Policial militar aposentado é apontado como principal suspeito de desaparecimento de entregador Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 14/08/2024 - 12h30 (Atualizado em 15/08/2024 - 01h54 ) ‌



Marcos Gonçalves dos Santos, um jovem entregador, desapareceu misteriosamente após guardar sua motocicleta em casa, e sua família acredita que ele esteja morto, apesar de o corpo não ter sido encontrado. Pedro Gonçalves Diogo, policial militar aposentado e vizinho da vítima, foi preso como suspeito, após ameaçar o rapaz durante uma discussão. Câmeras de segurança registraram um carro no momento do sequestro e a chave da moto e o capacete da vítima foram encontrados com vestígios de sangue. Investigações revelaram que Pedro vendeu um veículo semelhante ao usado no crime dias após o desaparecimento, onde foram encontrados traços de sangue de Marcos.

