Policial militar aposentado atira em jovem que voltava do trabalho no Rio de Janeiro Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 25/02/2025 - 13h16 (Atualizado em 26/02/2025 - 12h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Igor Melo, estudante de 31 anos, foi baleado por um policial militar aposentado enquanto voltava do trabalho em um mototaxi no Rio de Janeiro. O PM confundiu Igor com um suspeito de roubo de celular e, após o disparo, foi à delegacia com sua esposa, que teria reconhecido Igor e Thiago Gonçalves, o motorista do mototaxi, como responsáveis pelo crime. As famílias de Igor e Thiago afirmam que ambos estavam trabalhando no momento do roubo. Igor está internado após perder um rim, enquanto Thiago aguarda uma audiência de custódia.

Inscreva-se no canal Hoje em Dia: http://r7.com/DUqw

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Site oficial: https://recordtv.r7.com/hoje-em-dia

‌



https://www.instagram.com/hojeemdia/

https://twitter.com/hojeemdia

‌



https://www.threads.net/@hojeemdia

https://www.tiktok.com/@hojeemdiaoficial

‌



https://www.facebook.com/ProgramaHojeEmDia/

#HojeEmDia

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.